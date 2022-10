Vertice di pace Meloni-Berlusconi nella sede Fdi | «Il centrodestra andrà unito alle consultazioni»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È durato circa un’ora l’incontrodi FdI a via della Scrofa per cercare una tregua dopo la lite di venerdì. Al termine fonti di Fdi-Fi fano sapere che ilè al lavoro per governo coeso e di alto profilo. Posizioni più vicine sul governo dopo il lavoro dei pontieri nel fine settimana. «Servono la visione die nomi alti», dice Crosetto di Fdi. Gasparri, senatore di Fi, fa appello al buonsenso e a un clima «non rancoroso». Lollobrigida, braccio destro della presidente di Fratelli d’Italia, avverte: «No a governi anomali, altrimenti si vota» E aggiunge che «fiducia altre forze moderate potrebbero dare contributo»

La Gazzetta del Mezzogiorno

... 80' di colloquio Si è chiuso dopo 80' ila via della Scrofa tra Giorgia Meloni e Silvio ... 9 ore fa Meloni: "Si mettano l'anima in, risolleveremo l'Italia" Passi avanti verso il governo. ...... 80' di colloquio Si è chiuso dopo 80' ila via della Scrofa tra Giorgia Meloni e Silvio ... 9 ore fa Meloni: "Si mettano l'anima in, risolleveremo l'Italia" Passi avanti verso il governo. ... Vertice Mosca-Kiev, la pace ora passi da Roma e dal Papa Fumata bianca dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi nella sede di Fratelli d'Italia, in vaia della Scrofa. Se è ...Dopo le critiche di Sarri, stamattina incontro proficuo a Formello tra il tecnico, Tare, Milinkovic e i vertici della società che gestisce lo stadio ...