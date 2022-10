Roma | degrado e illegalità presso la stazione Termini | giro di vite sui controlli

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– I Carabinieri del Gruppohanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo nell’area dellaferroviaria “”, in quella che si estende fino a piazza dei Cinquecento e in tutto il quartiere “Esquilino”. Le attività rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri diper prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di, abusivismo e, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diMatteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell’attività è di circa 250 persone controllate, 2 arrestate e 9 quelle denunciate a piede libero, altre 5 sanzionate ...