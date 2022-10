Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati | «Lui è tornato con la ex compagna»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La relazione traè giunta ai titoli di coda. L’amore nato tra il set del film L’ombra del giorno si è esaurito, ma secondo le indiscrezioni riportate su Dagospia la rottura è dovuta al riavvicinamento diall’exAngharad Wood, dalla quale nel 2020 ha avuto la figlia Emily. La relazione tra la star di Baby e il protagonista di Un metro sopra il cielo è durata appena un anno. La notizia aveva tenuto banco per settimane nelle pagine di gossip per la notevole differenza di età tra i due, circa vent’anni. La rottura non è mai stata annunciata pubblicamente, ma Bendettain una recente intervista ha lasciato intendere che tra i due si fosse rotto qualcosa, senza però rilasciare troppi dettagli: «Le coppie ...

L'attore aveva troncato la relazione con Angharad Wood per iniziare una love story con la giovane ...Il testimone invisibile, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense Remake italiano di un avvincente noir spagnolo ricco di colpi di scena, con protagonista. I PROGRAMMI IN CHIARO ...Quella con la 24enne Benedetta Porcaroli è stata una passione passeggera per Riccardo Scamarcio. Secondo Dagospia l'amore per Angharad Wood ha avuto la meglio e la coppia ha ricucito i fili del loro r ...Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, che da poco più di un anno fa avevano fatto molto discutere a causa della loro relazione, sembrano ...