Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023 | prezzi dei biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022)a Sannel: si esibiranno per una unica serata-evento l’11 luglio del prossimo anno. Da due anni collezionano numeri da record, dalla permanenza ai primi posti di tutte le classifiche Airplay e di ascolti al sempre crescente numero di certificazioni FIMI/Gfk, e dopo un intero tour nei palasport completamente sold out, adesso approdano a San. Sarà lo stadio Meazza di Milano ad accoglierli per una grande serata-evento attesa per l’11 luglio, dopo le oltre 300.000 presenze raccolte con l’ultima tournée. Le prevendite per il concerto – evento allo Stadio Meazza di Sansono già aperte attraverso i circuiti TicketOne e Ticketmaster.deiper ...