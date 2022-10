Nicola Zingaretti prova a difendere l’indifendibile Letta E fa un buco nell’acqua

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022)sempre peggio. Tace a lungo sulle minacce ricevute da Ignazio La Russa. E trova la forza di parlare solo per. E cioè, il “caro” che gironzola per l’Europa gettando discredito sull’Italia. «Se Giorgia Meloni è abituata a dare ordini, li dia ai suoi e a chi la segue», dice. Il riferimento è alla reazione della leader di FdI alle parole del capo Pd. «In democrazia non si danno ordini alle opposizioni. Perché in democrazia si governa, non si comanda». Lollobrigida, il casoMolte le reazioni alla sua esternazione. «Dopo aver trascorso gli ultimi anni a denigrare l’opposizione e a spiegarci addirittura come sarebbe dovuta essere la destra italiana, il Pd accusa Giorgia Meloni e Fdi di voler comprimere ...