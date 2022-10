Mario Cipollini condannato 3 anni per lesioni e minacce all' ex moglie

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il tribunale di Lucca haa 3l'ex campione del mondo di ciclismoin un processo che lo ha visto imputato dei reati dialla exSabrina Landucci. La donna denunciònel gennaio 2017. Nel processo il pm Letizia Cai aveva chiesto 2e 6 mesi.è statoanche per leal nuovo compagno della ex, Silvio Giusti, già calciatore professionista.

RaiNews

Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni l'ex campione del mondo di ciclismoin un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci. La donna denunciònel gennaio 2017. Nel processo il pm Letizia Cai ..., l'ex campione di ciclismo, è stato condannato dal tribunale di Lucca a 3 anni di carcere e a risarcire la parte civile per 85 mila euro. " Sono contenta, giustizia è stata fatta, ... Mario Cipollini condannato 3 anni per lesioni alla ex moglie Condanna penale per la leggenda del ciclismo Mario Cipollini. Il Tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni di carcere l'ex campione del mondo nel processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni ...Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini in un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni ...