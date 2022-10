Lega Basket A | terza giornata | Milano di un soffio | Sassari non ingrana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Anche questo weekend ha mandato in campo la pallacanestro nostrana che si è ritrovata, nel suo peregrinare, nei vari parquet nazionali per giocare ladellaA. Una tornata che ha confermato, per lo più, le primissime sensazioni che hanno attanagliato o esaltato i vari tifosi delle sedici formazioni in lizza nel massimo torneo italiano della palla a spicchi. Ecco cosa è successo in questa due giorni che è arrivata dopo le fatiche europee. Ecco cosa è successo nelladiA Le gare del sabato avevano promosso le formazioni che aveva partecipato alle competizioni europee: Venezia e Bologna hanno sconfitto in trasferta le rispettive rivali. Domenica stessa sorte per Trento,e ...