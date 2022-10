Iran | 8 detenuti morti nell' incendio nel carcere di Evin Ue valuta sanzioni contro la repressione Teheran | ' Reagiremo'

Tutti iche hanno perso la vita erano stati condannati per furto e non sono prigionieri ... Intanto si fa sempre più strada in Europa il dibattito sull'applicazione di sanzioni contro l'. ...... dove sonoi dissidenti politici, mentre continuano le proteste antigovernative a livello ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, ...Fiamme, spari ed esplosioni hanno causato diverse vittime nella prigione dei dissidenti di Evin. Intanto in Iran le proteste continuano.L'italiana Alessia Piperno sta bene, assicura la Farnesina. La Germania propone un pacchetto specifico contro "chi usa la forza bruta contro cittadini che chiedono libertà e pace" ...