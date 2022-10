Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 17-21 Ottobre 2022 | viene a galla la relazione tra Ezio e Veronica

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Massimo Poggio (Us) A Ilè deciso ad ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Gloria. L’uomo è ormai legato ain unada tenere segreta ma che verrà anel “peggiore dei modi”. Maggiori info nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1. Ilda lunedì 17 a venerdì 21Matilde racconta ad Adelaide cosa è successo con Tancredi, ma non è intenzionata a perdonare Vittorio. Clara mente allo zio dicendo di essere stata accolta a ”Casa ...