Highlights e gol Sampdoria-Roma 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Le pagelle edi Hellas Verona - Milan, gara valida per la decima giornata di Serie A 2022/2023: Tonali ... Depaoli, Rebic Recupero: un minuto nel primo tempo e 5 nella ripresavittoria: ...Viene anche annullato una Nicolò Zaniolo per fuorigioco. Finisce 0 - 1 con i giallorossi che salgono al quarto posto in classifica. A breve usciranno anche glidella partita. ...La Roma vince 1-0 a Genova contro la Samp e scavalca contemporaneamente Lazio e Udinese in classifica. Il gol da tre punti lo firma al 9' il capitano Pellegrini: il suo destro dagli 11 metri (fallo di ...La Roma non frena la sua corsa e conquista il quarto posto in Serie A, battendo la Sampdoria con il punteggio di 0-1. Decisivo Pellegrini La Roma non molla il colpo, anzi rilancia con una vittoria pes ...