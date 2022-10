Gazzetta | quando il risultato non gli piace | Sarri si concentra sulla ricerca dell’alibi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ladello Sport scrive della polemica dell’allenatore della Lazio, Maurizio, sul terreno dell’Olimpico. Ieri, dopo il match contro l’Udinese, il tecnico ha dichiarato: «Il terreno è ingiocabile. Il problema è diventato grosso. Si gioca troppo in generale, questo è evidente». E ancora: «Il condizionamento del campo è enorme. Avevamo preparato alcune uscite palla al piede, poi al riscaldamento abbiamo annullato tutto. Non so cosa farà Lotito, se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore. Qui non si può giocare, andremo altrove. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a terra. Così le condizioni non sono per me».ha lanciato anche un messaggio a Lotito: «Il condizionamento è enorme. Avevamo preparato una serie d’uscite da dietro, abbiamo abolito tutto una volta concluso il riscaldamento. ...