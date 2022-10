Funivia Mottarone | i pm ora puntano ai mancati controlli dell’Ufficio ministeriale competente per zona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) C’è un nuovo filone nell’indagine sulla strage dellaStesa-in cui morirono 14 persone. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera i pm di Verbania hanno deciso di capire perché l’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) di Torino – dipendente dal ministero delle Infrastrutture – non sia intervenuto nonostante le gravi violazioni delle norme di manutenzione e sicurezza nella. L’ufficio ha tre addetti per i 200 impianti di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ma l’ufficio non avrebbe mai ricevuto il “Registro-giornale” in cui giornalmente vanno segnalati guasti,, interventi obbligatori sulla. Il mancato invio del documento all’Ustif, che ha poteri ispettivi, avrebbe dovuto a far scattare l’allarme. Il registro deve essere inviato dal direttore di ...