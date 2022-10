È morta la mamma di Stefano Cucchi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo anni di battaglie, contro una terribile malattia e per ottenere la verità per suo figlio, si è spenta Rita Calore, ladi, il giovane ucciso di botte in una caserma di Roma il 22 ottobre del 2009. Ad annunciare la triste notizia attraverso un post su Facebook è stato Fabio Anselmo, l’avvocato della famiglia: “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia” Rita Calore era da tempo malata, nel 2019 le era stato diagnosticato un tumore, ma i suoi problemi di salute non le hanno mai impedito di essere sempre in prima linea insieme alla figlia Ilaria per chiedere e ottenere giustizia per ...