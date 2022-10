È morta la mamma di Stefano Cucchi

la madre di Stefano Cucchi, il cordoglio dell'avvocato Fabio Anselmo su Facebookla madre di Stefano Cucchi . 'Non ce l'ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per ...della...Così l'avvocato Fabio Anselmo su Facebook dando notizia della scomparsa dellaStefano e Ilaria Cucchi. Nel 2019 aveva scoperto di avere un tumore che le era stato diagnosticato "dopo dieci anni"...Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi è morta lunedì 17 ottobre 2022. In un’intervista del 2019 con Myrta Merlino su La7 raccontò il giorno dell’arresto e tutta l’angosciante vicenda. «Mi hanno dett ...A dare la notizia della drammatica scomparsa di Rita Calore, l'avvocato Anselmo, che ha scritto un commovente post sulla sua pagina Facebook.