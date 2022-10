Auto elettriche - Tavares | Made in China | l' Europa deve alzare barriere doganali

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L'dovrebbe seguire l'esempio degli Stati Uniti, introducendo delle misure per limitare l'invasione diin. La necessità di proteggere l'industria del Vecchio continente, già sottolineata da Quattroruote nell'editoriale di settembre, trova un sostenitore di primo livello all'interno del settoremobilistico: è l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos, intervenuto a una tavola rotonda al Salone di Parigi. Il manager portoghese ha dunque sottolineato il pericolo che corre l', ovvero quello di essere invasa dallealla spina del Dragone a causa dell'eccessiva apertura del mercato rispetto a quello del Paese asiatico: la soluzione è una qualche forma di protezionismo, per esempio delle "regole sulle ...

... ma anche di "rimuovere le scappatoie che indeboliscono gli obiettivi delle Case" e, magari, di "supportare misure' già proposte in Francia , 'come il noleggio a basso costo diper ...'Il mercatocinese e' il piu' grande del mondo ed e' il mercato dove si vendono piu', quindi e' il piu' grande mercato di. Nel 2022 su 8 milioni diche saranno vendute nel mondo, meta' lo saranno in Cina'. Lo ha affermato Christophe ...Ecobonus moto e motorini elettrici, nessuna perdita di tempo: c’è la conferma. Torna il sostegno per gli acquisti, occasioni d’oro La prima volta era stato un successo e per questo gli Ecobonus per l’ ...Annuncio vendita Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh usata del 2020 a Frosinone nella sezione Auto usate di Automoto.it ...