Amalia d' Olanda | che non vive più negli alloggi universitari perché «è stata minacciata»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La diciottenne futura regina lo scorso settembre aveva iniziato l'Università e si era trasferita ad Amsterdam in una casa per studenti. Ma ora, come hanno rivelato i suoi genitori Guglielmo e Máxima, a causa di gravi minacce alla sua sicurezza è dovuta tornare a casa, ovvero nella residenza reale a L'Aia. Da cui esce solo per seguire le lezioni

