Alopecia | perché colpisce anche le donne e cosa fare

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Capita, a volte, di perdere qualche capello. Ma in qualche caso non si tratta di un evento occasionale, quanto piuttosto di una vera e propria condizione patologica che va affrontata con lo specialista. Stando alle stime, più di una donna su dieci devei conti con questo fenomeno, che può avere alla base meccanismi diversi. E va indagato e studiato Quando èandrogenetica e come si affronta L’androgenetica, come dice la parola stessa,ovviamente soprattutto i maschi. Ne soffre complessivamente il 39% della popolazione maschile. Ma nella mezza età, intorno ai 50 anni, interessa almeno la metà degli uomini ed il 30% delle. Nelle, in particolare, la perdita di capelli comporta ripercussioni psicologiche ben più gravi, legate alla percezione di un ...