(Di lunedì 17 ottobre 2022) Demetrio, ex centrocampista del Milan, è presente a Rho Fiera Milano per il Gran Galà del Calcio AIC 2022. Queste le dichiarazioni sud'Oro rilasciate al nostro inviato sul posto, Stefano Bressi

Pianeta Milan

Importanti le sue dichiarazioni suLeao, e su quanto il rinnovo del portoghese sia ... Il motivo è semplice secondo: ' Per Leao vale una regola fondamentale sul mercato: puoi sbagliare ......, ex centrocampista del Milan , ha parlato a margine dell'evento in cui sono state rese note le nomination del Gran Gala del Calcio 2022 di AIC e tra i temi toccati c'è il rinnovo di... Albertini su Rafael Leao, lotta Scudetto e Pallone d’Oro | VIDEO PM Albertini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta. L'ex è convinto che tre giocatori saranno il futuro del ...L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini elogia le prestazioni di Leao in ottica di prolungamento del contratto ...