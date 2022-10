Viviani | ' ' Non so se la bici avesse qualche problema | ma non potevo fermarmi' '

Eliaracconta la gara che l'ha confermato campione del mondo di ciclismo su pista nella prova a ...Questa era la mia corsa,potevo sbagliare', ha aggiunto, che ha conquistato la settima medaglia di questi Mondiali per i colori azzurri (4 ori e 3 argenti). In precedenza la Madison ha ...Non gli era andato certo giù il 7° posto ottenuto ieri nell'Omnium. La corsa ha vissuto momenti veramente concitati che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Lo stesso Viviani, che è giunto ...Ancora un trionfo per Elia Viviani: il ciclista veronese si è infatti aggiudicato la medaglia d’oro nella gara a eliminazione a Parigi ...