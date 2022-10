Oroscopo 16 ottobre 2022 | classifica | Ariete giù | Pesci emotivi

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 16 ottobre 2022) Secondo l’del 16, i nati sotto il segno dell’Acquario devono lasciarsi andare in amore. Gli Scorpione sono in grande formadei primi sei segni 1 Scorpione. Siete in grande forma. Approfittate di questo momento di ottimismo per concedervi qualche piccola follia. In amore dovete osare, mentre sul lavoro muovetevi solo se L'articolo proviene da KontroKultura.