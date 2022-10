Mondiale donne | l' Italia cede 12 - 22 al Canada

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilbatte l'per 22 - 12 e ipoteca il primo posto nel girone B. Nulla da fare per le azzurre in campo al Waitakere Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda: nella sfida valida per la seconda ...

Nulla da fare per le azzurre in campo al Waitakere Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda: nella sfida valida per la seconda giornata delfemminile di rugby fanno quello che possono contro un'...Interactions, in anteprimaalla Festa, è concepito, sviluppato e prodotto da Adelina von ... Si rinnova la collaborazione tra la Fondazione Cinema per Roma e Ledel Muro Alto: alle ore 15.Tutti chiusi in casa, sempre seduti davanti ai device, a mangiare snack e merendine: tra i danni del Covid c'è quello di aver reso i bambini sedentari e sovrappeso. Il progetto LOVVATI di Fare x Bene, ...Nella Giornata mondiale dell’alimentazione 2022 l’Obiettivo fame zero è sempre più lontano ma i food heroes non si arrendono.