Guadalajara | Trevisan del main draw | Cocciaretto quasi

Marinaè l'unica azzurra al via nel tabellone principale del "Open Akron" , WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della ......in programma a. Fra le contendenti al titolo la bielorussa Aryna Sabalenka e le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff. In Messico sarà presente la numero uno azzurra Martina, ... WTA Guadalajara 2022: il tabellone. Badosa cammino difficile, Trevisan sfida Rogers. In 17 per le Finals! Marina Trevisan è l’unica azzurra al via nel tabellone principale del “Guadalajara Open Akron” , WTA 1000 dotato di un montepremi di ...Non solo Napoli. Il carrozzone farà tappa anche ad Anversa e Stoccolma, antipasti piuttosto succulenti alla vigilia degli ultimi giri a Vienna, Basilea, Parigi Bercy e soprattutto Torino per le Finals ...