Ballando con le stelle | chi è stato eliminato ieri 15 ottobre 2022? Classifica e punti

(Di domenica 16 ottobre 2022)sera, sabato 15, è andata in onda una nuova puntata dicon le: scopriamo chi è, le percentuali e lacompleta. Leggi anche: Amici 22 anticipazioni domenica 16: ospiti,, Asia sostituita, banco del pubblico, televoto, sfida Niveo Chi era a rischio? Durante la puntata di...

La puntata apriràun talk show dedicato ale stelle. A commentare la puntata di ieri sera ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini, Giampiero Mughini e ...... "i miei genitori ", e Phoebe mostra di stare perfettamente al passo dei suoi padroncini seguendo il ritmo della musica in modo adorabile. Il filmato di Phoebe, in compagnia dei suoi ...Marta Flavi e Simone Arena è la coppia eliminata nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022, andata in onda sabato 15 ottobre.(Adnkronos) – ‘Tù sì que vales’ batte ‘Ballando con le stelle’ e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri. Il programma di Canale 5 con Maria De Filippi ha ottenuto infatti 4.012.000 telesp ...