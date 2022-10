Uomini e Donne | ex corteggiatrice di Luca Salatino | “Con lui ho sbagliato”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 ottobre 2022) La permanenza dinella Casa del GF Vip 7 ha fatto uscire allo scoperto una ragazza che lo corteggiava quandoera ae faceva il tronista. Stiamo parlando di Aurora Colombo,milanese per la qualesembrava aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine ma che andò via spontaneamente lasciando intendere che il romano in realtà non le piacesse affatto. Ora a quanto pare Aurora si è pentita per come ha trattato, Aurora Colombo colpita da: “Non lo conoscevo così” “Non la conoscevo così bene com’è stata raccontata stasera” si è ...