Ronaldo tra lacrime ed emozione | “io in terapia da due anni Ci buttavano nell’arena per vedere chi ne usciva vivo”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Commosso ed emozionato, così è apparso ieriNazario alla presentazione del docufilm “Il Fenomeno” di Dazn, a Madrid. L’ex calciatore ha deciso di mettersi a nudo a margine dell’evento, lasciandosi andare a confessioni profondissime. “Sì che ho pianto. Tanto la prima volta che l’ho visto a Londra, ma un paio di volte anche stasera. Sono 90 minuti, ma per me è come se fosse un secolo, un’eternità. Con tutto l’ottimismo del mondo e con tutto l’amore che ho per il calcio ci sono stati momenti in cui non sapevo dov’ero e dove andavo. Non capivo perché mi succedevano tante cose negative. Perché succedevano a me, che sono una brava persona, che sono onesto, simpatico, almeno ogni tanto, che sorrido sempre. Una persona alla quale tutti vogliono bene. Non lo capivo. Però poi alla fine alle persone oneste che si comportano bene e lavorano duro Dio riserva momenti ...