(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella serata di venerdì 14 ottobre è stato rinvenuto il cadavere di una ragazzina di 12 anni in unanelle strette vicinanze dell’edificio in cui viveva, nel 19esimo arrondissement di. Secondo fonti interne, citate dBFMTV, la vittima, la cui testa è stata quasi staccata, era avvolta in un contenitore di plastica, con braccia e gambe legate. Sul suosono state “apposte” le cifre 1 e 0. Le due cifre non sarebbero state né scritte né incise, ma appunto “apposte” con l’aiuto di qualche strumento. Le forze dell’ordine questa mattina hanno già arrestato quattro persone nell’ambito delle indagini, ha detto una fonte vicina al caso, ma il loro ruolo nella vicenda non è ancora noto. Secondo quanto si è appreso, il padre, portiere del loro palazzo, ha ...

Open

Infatti, era una delle più grandi attrici italiane a Hollywood,e Londra , oltre che a Roma ... Mi tennecontratto ma senza far niente. Tre anni. Ma di Hollywood non me ne fregava più ..."L'anno che velocemente sta per concludersi mi ha visto impegnatodiversi aspetti e per ... perché ripercorrerà quelli che sono stati i percorso della" Dakar di un tempo". Insomma, la ... Parigi sotto shock, la polizia ritrova il corpo di una 12enne in una valigia vicino alla sua abitazione La macabra scoperta nel cortile dello stesso palazzo della vittima, che era scomparsa poche ore prima. Quattro persone sono state fermate ...Filippo Ganna ha fatto una confessione dopo l’oro con record del mondo nell’inseguimento a Parigi: “Questa mattina non volevo ...