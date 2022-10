Lazio | Lotito al Messaggero | “Non capisco come la Roma abbia scaricato Pedro | un campione vero”

... quantomeno, un approfondimento! Sì, perché trattandosi di uomini legati a, i vari Gravina, ... I tifosi della piccolahanno avuto il barbaro coraggio di parlare di Pellegrini e accusarlo di ...E' un mostro, un campione vero" ha detto Claudioparlando di Pedro in un'intervista ... L'ultimo fu Astutillo Malgioglio negli anni '80, che si trasferì dalla Roma alla. Tutta la Serie A ...Bentornata vittoria. La Lazio Primavera è corsara a Reggio Calabria e con un 2-0 torna ai tre punti in campionato. Era proprio questa la risposta che si aspettava la società dopo il ...La partita contro lo Sturm Graz giocata da Pedro andrebbe mostrata nelle scuole calcio per far comprendere ai ragazzi come si comporta un vero campione. Umiltà e sacrificio, oltre a ...