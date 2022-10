La Gazzetta dello Sport

Scooter e TNT, due componenti degli Harlem, hanno fatto visita alla Gazzetta e noi li abbiamo messi alla prova con un divertentissimo ...... sul pianeta Varese sono sbarcati due marziani del basket, due Harlem, giocatori ... un biglietto per vedere lo show completo che prevede, al solito, l'imparitra gli Harlem e i ... La sfida ai Globetrotters: quanti campioni Nba riuscite a nominare in 24 secondi Genova. Il giocatore di basket Shane “Scooter” Christensen e la cestista Fatima “TNT” Lister, star degli Harlem Globetrotters oggi hanno visitato la città per promuovere l’attesissima performance del ...Lodovica Comello e Gianluca Gazzoli condurranno la seconda edizione di di WEmbrace Sport, evento organizzato da Bebe Vio e art4sport. L’appuntamento è per il 10 ottobre all’Allianz Cloud di Milano.