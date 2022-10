Hogwarts non esiste senza di te | omaggio a Robbie Coltrane | il volto e il cuore di Hagrid in Harry Potter

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si scrive, si legge Rubeus: celebriamo insieme lo splendido lavoro che il compianto attore ha portato avanti per anni nella saga cinematografica di. C'era una volta un mondo incredibile popolato da maghi, streghe, elfi, folletti, draghi e sirene; un mondo che ha accompagnato molti di noi fin da bambini, ci ha accolti tra le sue braccia e non ci ha mai più lasciato andare; un mondo che, se dovessimo trovargli una personificazione, avrebbe l'aspetto di un (mezzo) gigante buono di nome Rubeus. Perché sarà anche il mondo di, il maghetto con gli occhiali tondi e la cicatrice a forma di saetta (interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe), ma a darci il benvenuto tra le strade di Diagon Alley e …

esiste senza di te." Potremmo andare avanti così per ore, potremmo includere praticamente ogni sua scena. Ma Harry ha saputo dirlo meglio di tutti, con davvero poche ma efficaci parole. ......ci sarò, ma Hagrid sì". Con le parole di Robbie Coltrane, tradotte in tutte le lingue sul suo faccione sorridente, i fan della saga salutano Rubeus Hagrid, il mezzogigante guardiano di, ...Si scrive Robbie Coltrane, si legge Rubeus Hagrid: celebriamo insieme lo splendido lavoro che il compianto attore ha portato avanti per anni nella saga cinematografica di Harry Potter. C'era una volta ...Le star della saga rendono omaggio a Robbie Coltrane. Rupert Grint: "Un uomo dal cuore enorme che si prendeva ancora cura di noi". Emma Watson: ...