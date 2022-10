Grande preoccupazione per la Regina | svelata la malattia | Cos’è il neuroma di Morton

(Di sabato 15 ottobre 2022) Già da qualche tempo erano circolate voci molto preoccupanti sul suo stato di salute, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della Famiglia Reale. LaLetizia di Spagna deve infatti fare i conti con unache le sta causando una serie di problemi fisici anche piuttosto seri. Come accennato, le indiscrezioni L'articoloper lalaildiNewNotizie.it.

napolipiu.com

Di roberto.naccarella - 15/10/2022 Già da qualche tempo erano circolate voci molto preoccupanti sul suo stato di salute, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della Famiglia Reale. La ...'Oggi la miapiùlo sai qual è stata Di dire con questa è finita per me. Te lo dico in maniera molto più semplice, c'ho avuto paura di perderti' confessa Edoardo. Dopo abbracci ... Barbano: “Spalletti ha una grande preoccupazione. Vedremo se la squadra ne risentirà” FIRENZE: Il piano contiene diversi livelli di criticità e conseguenti azioni. Tre codici: bianco di attenzione, giallo di pre-allerta e rosso di allerta ..."Sì, oggi faccio terapia e la porto avanti da due anni e mezzo: mi permette di capire meglio ciò che avevo provato prima. Io vengo da una generazione nella quale eri gettato nella mischia: dovevi cava ...