Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ledimatch valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; Muriel, Lookman. All: Gian Piero Gasperini.(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Kyriakopulos. All: Alessio Dionisi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

