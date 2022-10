Denise Pipitone | Piera Maggio non ha dubbi | “So chi è stato a rapirla”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Chi sono i colpevoli del rapimento di? È certa di sapere a chi attribuire la colpa della scomparsa della bambina l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, la madre. La donna ha partecipato a Verissimo la scorsa domenica ma anche a molti altri programmi tv e si è lasciata andare a molte interviste, tutte con un unico scopo: trovare sua figlia.ha anche deciso di scrivere un libro sulla vicenda. “. Per te, con tutte le mie forze” che è disponibile in libreria da martedì 11 ottobre è disponibile.con il libro ha voluto non solo allargare il campo delle ricerche sulla figlia, che aveva 4 anni quando è sparita e ora ormai è una donna di 30 anni. La madre diha ...

di Silvana Palazzo), ex pm Angioni a Tunisi/ "Vivo qui, una ragazza potrebbe essere lei" ALESSIA PIFFERI, IL CASO DELLA PICCOLA DIANA A QUARTO GRADO Anche il caso di Alessia Pifferi , ..., la mamma Piera Maggio e la pista della 'Valtellina' 'Ho un quadro molto chiaro, non ho dubbi di chi siano i colpevoli. Non sono mie illazioni, sono ipotesi che hanno portato un ...Farà discutere il post del direttore editoriale del quotidiano Libero, Vittorio Feltri, sul caso di Denise Pipitone. “La vicenda della piccola Pipitone è talmente intricata che ci ha rotto le balle”, ...La mamma di Denise Piera Maggio: "Non sono mie illazioni, sono ipotesi che hanno portato un pubblico ministero a chiedere 15 anni di reclusione per una persona" ...