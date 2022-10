Atalanta | sogno di una notte | battere il Sassuolo per tornare in testa

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 ottobre 2022) Bergamo. E meno male che in questo campionato non ci dovevano essere obiettivi… Proviamo a pensare al calendario di questa decima giornata: se l’centra la sua settima vittoria (un bell’andare), che sarebbe la terza in casa, torna per meno di ventiquattr’ore inda sola alla classifica. Per quanto possa contare, quando siamo a circa un quarto del torneo di Serie A, sarebbe comunque un’altra discreta scarica di adrenalina, essere ancora lassù in alto, al comando, alla vigilia del compleanno numero 115. Tu chiamali, se vuoi, obiettivi… Del resto se guardiamo giocare i ragazzi della Dea, qualche piccolo sospetto può venire e cioè che giochino con questa attenzione e determinazione anche per smentire lo scetticismo che circondava la squadra alla vigilia del campionato. Impressione diffusa tra i più, perché nessuno avrebbe scommesso su una ...