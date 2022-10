Visco | nel 2023 crescita nulla | impossibili politiche bilancio ampie col nostro debito

(Di venerdì 14 ottobre 2022) - E' quanto dichiara il governatore della Banca d'Italia a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. Le sue parole suonano come una messa in guardia sulle possibilità di agire, vista la ...

Lo afferma il governatore di Bankitalia, a margine dei lavori del Fondo Monetario ... Ad agosto le entrate tributarie contabilizzatebilancio dello Stato sono state pari a 53,7 miliardi, in ..."Un forte rallentamento economico nel 2023". È la previsione sullo stato di salute dell'economia italiana firmata da Ignazio Visco. Il governatore della Banca d'Italia, a margine dei lavori del Fondo ...Ad agosto il debito delle amministrazioni pubbliche e' diminuito di ben 12,8 miliardi. Tutti i numeri e le sfide per il nuovo esecutivo ...