TikTok all’assalto di Spotify

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La casa madre disembra voler sfidareWall Street Journal, di Jessica Toonkel, Anne Steele e Salvador Rodriguez, pag. 1 ByteDance sta parlando con le etichette musicali, con l’obiettivo di potenziare i suoi servizi di streaming La società madre di, ByteDance Ltd., ha avviato colloqui con le etichette musicali per espandere il suo servizio di streaming musicale a livello globale e competere con i leader del settore, tra cuiTechnology SA. Secondo quanto dichiarato da Jessica Toonkel, Anne Steele e Salvador Rodriguez, le trattative presentano ancora ostacoli significativi, ma ByteDance vuole che il servizio venga integrato ine che diventi una piattaforma importante per la distribuzione di musica in tutto il mondo. Negli ultimi mesi ByteDance, che ha sede in ...

NEW YORK - Dopo Facebook, Instagram e Google, tocca ad Amazon scoprire di essere diventato un bersaglio cinese: l'app più scaricata al mondo, TikTok, sta pianificando di creare negli Stati Uniti una catena di spedizioni alternativa ad Amazon. E per crearla, sta utilizzando un'altra piattaforma americana: LinkedIn. Da due settimane sulla ...