Se userai l’ombretto in questo modo incanterai tutti con lo sguardo | provaci!

Leggi su chedonna

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è spesso sottovalutato, ma sai che può totalmente rivoluzionare la forma dell’occhio? Unointenso da gatta o dolce da cerbiatta? Scegli cosa ti fa sentire bene con te stessa, ed impara a sperimentare nuovi look! La bellezza di ognuno di noi può essere stravolta in positivo ogni tanto. Ci sono dei must have per, ma si può imparare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it