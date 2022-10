Pamela Prati | chi è l’attore che ha finto di essere Sebastian | il figlio di Mark Caltagirone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si infittisce la storia relativa a. La showgirl aveva dichiarato nel 2019 di aver adottato, insieme al suo compagno, un imprenditore romano, due bambini e tra i due c’era anche. Ma la storia si è rivelata, poi tutta una farsa costruita dall’imprenditore, così avrebbe sostenuto in più occasioni la. Chi èCaltagione Ma chi è? Uno dei figli diche laavrebbe raccontato di aver adottato e grazie al quale finalmente era mamma. Ma con la rivelazione della truffa subita la showgirl ha dovuto anche ammettere che non c’erano figli. Si sarebbe trattato di un raggiro che le due ex manager della ...