Padova | la professoressa che va a caccia dei richiami nostalgici al fascismo | “C’è un pullulare di fatti neri Fenomeno in aumento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È arrivata da Vicenza l’ultima segnalazione per lana Irene Barichello, infaticabile fustigatrice deialo delle compiacenti strizzatine d’occhio da parte delle istituzioni. Le ha scritto Martina Corbetti, presidente Anpi Giovani “Btg Amelia”, che in previsione di un incontro con lo street artist veronese Cibo aveva chiesto al Comune berico di autorizzare il progetto “Strade libere dall’odio”. Chiedevano di far ricoprire svastiche e scritte a sfondo nazista che da anni imbrattano le mura di via Montagna, in pieno centro città. “Dall’Ufficio patrimonio non è mai arrivata una risposta definitiva. Per noi è inaccettabile che un muro urbano situato a pochi metri dalle scuole sia deturpato senza che le autorità intervengano per rimuovere, tra l’altro, il ...