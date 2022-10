L' estrazione di bitcoin è paragonabile a quella di petrolio? I danni ambientali superano i 12 miliardi di dollari

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Più dell'oro e non stiamo parlando del valore. L'dei(il cosiddetto mining) impatta sul clima più di...

Più dell'oro e non stiamo parlando del valore. L'dei(il cosiddetto mining) impatta sul clima più di quella ...... ogni settimana ci sono un'NFT e una principale, nelle quali gli utenti possono vincere ... l'equivalente di 1 milione di dollari ine una casa del valore sempre di 1 milione di ... Minare Bitcoin inquina più dell'allevamento dei bovini e come l'estrazione di petrolio Sta rapidamente crescendo la difficoltà con cui si svolge il processo di mining di Bitcoin (BTC), infatti stando a quanto riportato da diversi media ...In soli cinque anni i danni ambientali provocati dall'estrazione dei Bitcoin sono impressionanti e quasi pari a quelli del petrolio.