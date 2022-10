Juve | come costruire un ciclo vincente e smettere di provare vergogna

Tuttosport

Poi la più belladella storia, quella di Scirea, concluse il ciclo di successi nel 1985 - 86 e si dovette attendere l'arrivo di Marcello Lippi per tornare a vincere. Dopo quel ciclo ci furono ...Allegri ha allenato laper tanti anni, nel primo ciclo cambiava molto. Domani non so cosa ... Vediamo oggistanno ma la vedo dura. Valuteremo nella seduta odierna". Samuele Ricci: negli ultimi ... Chiellini: "Juve in crisi come nel 2010. Non c'è un solo colpevole" Ora più che mai, la Juve ha bisogno di una vittoria. La cercherà nel derby di domani contro il Torino, altra squadra che in questo inizio di stagi ...Massimiliano Allegri alla vigilia del derby Torino-Juve: "Non è una sfida mia personale, lo è di tutti. Mia, dei giocatori, della società" ...