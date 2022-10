Gli appunti di Berlusconi sulla Meloni | l' analisi di Enrico Mentana

... scritti dall'ex premier durante la seduta di ieri al Senato e riferiti a Giorgia Meloni (AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). 'Una con cui non si può andare d'accordo' Il foglietto didi ...- Un altro foglietto manoscritto dal Cavaliere sul comportamento della leader di FdI: supponente, prepotente, arrogante, nessuna disponibilità ai cambiamenti. Per chi lo conosce bene sembrerebbe lo ...I famosi appunti di Silvio Berlusconi stanno facendo il giro della rete. Ma la Ignazio Russa non crede alla veridicità di questo foglio, e fa un appello: Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe ...Un altro foglietto manoscritto dal Cavaliere sul comportamento della leader di FdI: supponente, prepotente, arrogante, nessuna disponibilità ai cambiamenti. "Per chi lo conosce bene sembrerebbe lo sch ...