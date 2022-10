Elettrodo ‘Montecorvino-Benevento III’ | al via gli incontri con i comuni campani

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMontecorvino Rovella (Sa) – Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, organizza seitra il 17 e il 20 ottobre per presentare la nuova interconnessione a 380 kV “MontecorvinoIII” ai 29delle province di Avellino,e Salerno coinvolti dall’opera. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento tra le Stazioni Elettriche di Montecorvino (SA), Avellino Nord eIII. Il nuovotto, lungo circa 90 km, sarà realizzato seguendo in parte il tracciato della linea esistente e comunque assicurando il passaggio al di fuori dei centri urbani. Una volta entrato in esercizio, saranno demoliti circa 80 km di rete aerea esistente e, allo stesso tempo, saranno interrati oltre 60 km di linee aeree. La ...