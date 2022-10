Dal Politecnico di Bari laurea honoris causa al Ceo di Intesa Sanpaolo

(Di venerdì 14 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di, è stato insignito oggi aldidellain Ingegneria gestionale. “Io sento moltissimi che fanno delle previsioni catastrofiche sul futuro del nostro Paese nel corso del 2023, che io non condivido per nulla”, ha detto Messina nel corso della lectio magistralis dal titolo “Un nuovo Mezzogiorno per l'Italia di domani. Il ruolo diper la crescita e la coesione”. “Noi abbiamo di fronte uno scenario complesso, indubbiamente complesso, abbiamo di fronte la necessità di mitigare l'impatto di quello che sta accadendo su chi ha più bisogno, perchè quello che succederà è che chi è povero diventerà più ...

