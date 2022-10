Camera | Roggiani Pd | ' difendere diritti e libertà contro destra sovranista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Oggi laha scelto il nuovo presidente delladei Deputati, Lorenzo Fontana. Una decisione terribilmente sbagliata che ci riporta indietro negli anni, che segna una voragine tra la politica e la società, tra l'Italia e l'Europa, tra il nostro Paese e il progresso globale”. Così la deputata e segretaria del Partito Democratico di Milano, Silvia, che in un post su Facebook ricorda alcune dichiarazioni del neoeletto presidente della: 'Le famiglie gay non esistono'; 'Con le unioni gay vogliono dominarci, il modello da seguire è la Russia'; 'La commissione Segre? Arma di lotta politica'. “Con l'elezione al Senato di La Russa e alladi Fontana – aggiunge- la legislatura non poteva partire in modo peggiore. Per ...