Zoino Pd | “Il gruppo consiliare ha capito le esigenze dei cittadini L’assessore Cappa invece?”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In replica alinterviene il segretario cittadino del Partito Democratico Francesco: ”Ci risulta poco comprensibile quanto dichiarato dalalla Mobilità del Comune di Benevento in risposta aldel PD. I consiglieri dem hanno esplicitato il loro ruolo raccogliendo le lamentele della cittadinanza, imbottigliata nel traffico quotidianamente, al fine di evidenziarle all’amministrazione attiva. Cosa non avrebbeil? Sicuramente non ha compreso il perché l’apertura contestuale dei cantieri non sia stata opportunamente pianificata secondo una specifica calendarizzazione allo scopo di non creare disagio alla circolazione delle ...