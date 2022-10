Uccise la moglie "per amore". Pena ridotta all'omicida

Sono state riconosciute le attenuanti per un anziano che, prima di tentare il suicidio,la, la quale avrebbe manifestato lei stessa la volontà di morire . E' quanto stabilito dai giudici della Corte d'Assise di Bologna in merito a una vicenda del 21 agosto 2021, a Castello ...... un guaritore che curava i pazienti nella sua casa, suaLaila Singh e l'occultista Mohammed ... ma si ritene che siano statea 4 mesi di distanza l'una dall'altra. I corpi riportavano ...Maria Rosa Elmi, 73 anni, fu uccisa dal marito Mauro Bergonzoni. Il settantenne, accusato di omicidio aggravato, è stato condannato a 8 anni di reclusione. La verità in un biglietto: "Lei voleva morir ...A Bologna, riconosciute le attenuanti per un anziano che, prima di tentare il suicidio, sparò alla moglie che avrebbe manifestato la volontà di morire. (ANSA) ...