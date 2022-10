Gazzetta del Sud

"Nel momento peggiore del Covid abbiamo fatto un album pieno di gioia. Questa è stata la nostra sfida" così Jim Kerr presenta Direction of the Heart , il diciottesimo album di studio deiin uscita il prossimo 21 ottobre. Attraverso le sue nove tracce, l'album "è un inno, una celebrazione della vita", come dimostra il primo estratto dal disco " Vision Thing", il cui video ...A loro hanno fatto seguito Nick Cave, Gorillaz, Toto,, Mika, Scorpions e 2Cellos, per guardare agli artisti internazionali, mentre per quanto riguarda gli interpreti di casa nostra, si ... Simple Minds, esce Direction of the Heart. Il primo singolo è stato girato a Taormina «Nel momento peggiore del Covid abbiamo fatto un album pieno di gioia. Questa è stata la nostra sfida» così Jim Kerr presenta Direction of the Heart , il ...Si è conclusa una stagione decisamente trionfale per l’Arena di Verona, che ha visto esibirsi sul palco del teatro scaligero artisti italiani ed internazionali. Da Elisa a Ligabue, da Zucchero ai Simp ...