Roma | Tiago Pinto | 'Mi aspettavo più gol | oggi è l'occasione per Belotti'

Il general manager giallorosso ha messo gli occhi su un giocatore dell'Atalanta: ecco la richiesta dei nerazzurriPinto, general manager della, ha messo gli occhi su un giocatore dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da La Repubblica il nome è quello di Giorgio Scalvini, centrocampista classe 2003. ...Lacerca di aggrapparsi a tutte le sue risorse per affrontare la partita cruciale di stasera a ...giallorossa in centro città (al pranzo organizzato dalla Uefa per le due dirigenze ci sarà...La Roma di Josè Mourinho sembrerebbe aver tutte le intenzioni di vendicare la sconfitta dell’Olimpico per 2 reti a 1 contro il Betis Siviglia. In occasione del match, nei minuti che precedono la gara, ...Il General Manager: "Questo Club ha una grande tradizione europea tra Champions ed Europa League, dobbiamo avere la consapevolezza di ciò che rappresentiamo" ...