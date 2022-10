Risse | rossi e 4 gol | la Lazio si fa rimontare dallo Sturm E la qualificazione resta in bilico

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In Europa lanon riesce ad avere la marcia vincente esibita in campionato (quattro successi di fila). Per due volte la squadra di Sarri viene raggiuntaGraz dopo i gol di Immobile (...

La Gazzetta dello Sport

In Europa la Lazio non riesce ad avere la marcia vincente esibita in campionato (quattro successi di fila). Per due volte la squadra di Sarri viene raggiunta dallo Sturm Graz dopo i gol di Immobile (...Il mondo di 'Gnazio sono lecomunisti - fascisti quando era un sanbabilino. Ma è anche quello ... vittima di un agguato di estremistie osceni. E Fini si è congratulato con lui: 'Bel ... Europa League, Lazio-Sturm Graz 2-2: non bastano Immobile e Pedro Identificati due presunti responsabili del violento episodio che si è verificato il 9 ottobre scorso a Pachino, quando un diverbio tra cittadini di origine tunisina è degenerato fino al ferimento di ...Sfida tesa con due espulsioni e rissa sfiorata in campo. Al termine i due ex compagni (proprio della Salernitana) mangiano una pizza negli spogliatoi: è il terzo tempo ...