Piera Maggio sulla scomparsa di Denise | “Ecco chi sono i colpevoli | non ho dubbi!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo il caso di Olesya e la lite con Gianluigi Nuzzi,ha preferito restare in silenzio, ma questa settimana è tornata a parlare in tv e sui giornali. Con l’occasione dell’uscita del suo libro ‘, per te con tutte le mie forze‘, la donna è stata ospite a Verissimo a parlare di sua figlia: “Voglio arrivare alla verità e mettere fine a questa agonia. Però voglio anche giustizia oltre alla verità. Per me è viva, fino a prova contraria. Quindi io continuerò a cercarla“. “Io credo chesia viva” #Verissimohttps://t.co/Gj7nhsdDYG — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 9, 2022: “Non ho dubbi sui!” Non solo in tv,si è fatta sentire anche sui giornali ed ha rilasciato alcune ...